Експерти: у новому парламенті буде створена пропрезидентська більшість

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу на тему: «Виборчий процес та політична структуризація Верховної Ради України нового скликання» повідомив завідувач відділу політичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний, презентуючи результати експерт-опитування.

Він зазначив, що формування ситуативної більшості у Верховній Раді VII скликання прогнозують 35,29% опитаних. Склад ситуативної більшості, на думку деяких експертів, залежатиме від дій позапарламентських центрів впливу – адміністративних, фінансових, громадських, а також іноземних держав.

На думку експертів, у разі створення пропрезидентської більшості її стабільність і рівень дисципліни депутатів залежатиме від політичної та соціально-економічної кон’юнктури.

Водночас, більшість респондентів вважає, що у новому парламенті опозиція не матиме шансів сформувати більшість.

Також експерти сумніваються, що за нинішніх умов у парламенті може бути створена пропрезидентська більшість без явного домінування в ній однієї політичної сили.

Водночас, зауважив М.Розумний, більшість експертів – 82,4% - схиляються до необхідності унормування статусу парламентської більшості. Крім того, майже третина експертів (28,6%) розглядає саму по собі інституціоналізацію парламентської більшості як механізм політичної структуризації Верховної Ради, що мало б зробити її діяльність більш прогнозованою.

Експертне опитування «Виборчий процес та політична структуризація Верховної Ради України нового скликання» за участю провідних вітчизняних науковців і політичних оглядачів Національний інститут стратегічних досліджень проводив з 3 по 20 лютого 2012 року. В опитуванні взяли участь 17 експертів.