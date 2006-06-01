Вітренко звинувачує Єханурова в заграванні

Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія Вітренко відреагувала на рекомендацію прем`єр-міністра Юрія Єханурова скоротити робочий день 14 червня, щоб громадяни України могли подивитися гру збірної України із збірною Іспанії у фіналі Чемпіонату світу з футболу.

«Це загравання з трудящими. Я б на місці влади запропонувала керівникам підприємств давати відгули охочим подивитися футбол, а не влаштовувати скорочений робочий день для всіх. У своїй партії ми так і робитимемо, а партійні завдання уболівальники, до яких відношуся і я, виконають в інший час.»

Газета «Сьогодні»