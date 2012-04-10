Соболєв: Новий КПК узаконює «безпредєл» прокурорів і суддів

Як повідомили УНІАН у прес-службі «БЮТ-Батьківщини», про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Також С.Соболєв підкреслив, що «фактично у кожній статті КПК ми бачимо, яким чином влада терміново пристосовується до політичних процесів в Україні: вводиться заборона на суд присяжних; заборона на доступ до захисту підзахисних представників правозахисних організацій; дозволяється проводити виїзні засідання у камерах тощо».

При цьому С.Соболєв повідомив, що фракція «БЮТ-Батьківщина» внесла більше двох тисяч поправок до проекту КПК, однак провладна більшість не підтримує жодної з них, в тому числі поправки, про які заявляли як гарантії перед Радою Європи представники більшості і Президент.

За словами С.Соболєва, новий КПК узаконює «безпредєл» прокурорів і суддів.