Київ вже готується до Дня Перемоги (програма святкування)

Так, відповідно до розпорядження, вже 25 квітня відбудеться тематична зустріч Героїв Радянського Союзу, вдів Героїв Радянського Союзу та Героїв Соціалістичної праці, яку присвячено 78-річниці «Званню Героя Радянського Союзу».

Святкова зустріч керівництва міста з Героями Радянського Союзу та Героями Соціалістичної праці, учасниками бойових дій, представниками громадських організацій ветеранів війни та праці Києва, відбудеться 4 травня у колонній залі КМДА.

З 5 до 12 травня у столиці відбуватимуться різноманітні культурно-мистецькі заходи, присвячені Дню Перемоги. У міських закладах культури будуть організовані концерти, творчі вечори, тематичні виставки, кінопокази та зустрічі з ветеранами.

Напередодні свята, у Національному Палаці мистецтв «Україна» 7 травня відбудеться урочистий концерт Збройних Сил України за участю ветеранів війни та праці.

Ранок 9 травня розпочнеться з Ритуалу Пам’яті – покладання квітів до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави, а також до пам’ятника героям-танкістам, стели Перемоги, пам’ятника генералу армії Миколі Ватутіну.

У День Перемоги на Хрещатику відбудеться мітинг-концерт «Ту славну весну не забути повік» за участю військового оркестру. Головною вулицею проїде військова техніка Збройних Сил України.

Того ж дня, на Співочому полі відбудеться святкова концертна програма за участю ветеранських художніх аматорських колективів.

На завершення святкового дійства на честь Великої Перемоги о 22:00 відбудеться феєрверк «Салют Перемоги».

Традиційно, протягом квітня ветерани війни, які перебувають у лікувальних закладах міста, отримають привітання та подарунки від столичної влади. Продовольчі набори отримають ветерани, які перебувають у Київському міському клінічному шпиталі інвалідів Великої Вітчизняної війни, госпітальному відділенні Київській міській психоневрологічній лікарні №1 та госпітальних відділеннях Київських міських клінічних лікарень № 10, № 11. Крім того, привітають ветеранів, які знаходяться на лікуванні у Київському міському клінічному шпиталі інвалідів Великої Вітчизняної війни, і майстри мистецтв.

Під час проведення заходів міська влада на належному рівні забезпечуватиме охорону громадського порядку та медичний супровід. Загальну координацію всіх заходів здійснюватиме організаційний комітет з підготовки та проведення загальноміських заходів з відзначення Дня Перемоги, до якого увійшли представники практично всіх структурних підрозділів КМДА.