Власенко розповів, коли Тимошенко погодиться лікуватися в Харкові

Про це заявив її захисник Сергій Власенко, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«По-перше, лікування має відбуватися за протоколом, визначеним німецькими лікарями, які зазначили, що Юлія Тимошенко потребує негайного багатопрофільного лікування у стаціонарі спеціалізованої лікарні поза пенітенціарною службою. Оскільки лікарня «Укрзалізниці» не є спеціалізованим закладом, ми звернулися до німецьких лікарів з проханням надати висновок, чи зможе ця лікарня забезпечити виконання всіх рекомендацій німецьких лікарів. Остаточне рішення буде прийнято Юлією Володимирівною після висновків міжнародних лікарів», - сказав він.

«По-друге, Юлія Тимошенко наполягає на тому, щоб її лікували незалежні лікарі. До чиновників у білих халатах, які виконували рекомендації Банкової та півроку вводили в оману громадськість щодо стану здоров‘я Юлії Тимошенко, немає довіри», - заявив захисник.

С.Власенко нагадав, що лише після обстеження Ю.Тимошенко німецькими лікарями чиновники МОЗ змушені були визнати, що екс-прем‘єр-міністр потребує негайного лікування у стаціонарі.

За його словами, «більше, аніж півроку Тимошенко не лікували, а вводили суспільство в оману, що повністю було спростовано медичним висновком німецьких лікарів».

«Треба припинити цю мильну оперу режиму зі створення спеціалізованих палат та виставок медичного обладнання, а нарешті розпочати лікування Юлії Володимирівни та виконати рішення Європейського суду з прав людини», - наголосив С.Власенко.

Захисник також здивований тим, що заяви щодо лікування робить ГПУ, а не пенітенціарна служба або Міністерство охорони здоров‘я.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 квітня, у Генпрокуратурі поінформували, що німецькі лікарі готові приїхати до Українидля перевірки умов медичного обстеження і лікування екс-прем’єра Ю.Тимошенко 13 квітня.

За словами прес-секретаря генерального прокурора України Віктора Пшонки Маргарити Валькової, цю інформацію також доведено до відома Ю.Тимошенко.

Вона зазначила, що українські лікарі, які входили до складу міжнародної медичної групи, вже перебувають у Харкові і готові продемонструвати німецьким колегам умови в Харківській клініці, створені для лікування Ю.Тимошенко.

При цьому прес-секретар генпрокурора додала, що, за її інформацією, Ю.Тимошенко попередньо висловила свою згоду на початок лікування в клініці у майбутній вівторок, 17 квітня.

«Попередньо є її (Ю.Тимошенко – УНІАН) волевиявлення, що, можливо, у вівторок вже готовність буде виїжджати до клініки на лікування», - сказала М.Велькова.