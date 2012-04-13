Данські правозахисники розкритикували український режим

Такі висновки можна зробити з четвертої доповіді в рамках Правового моніторингу Україну, підготовленій юристом Мікаелєм Лінгбо для Комітету і оприлюдненій 10 квітня.

У документі, зокрема, зазначається, що українська влада не задовольнила вимоги, пов’язані з кримінальним переслідуванням колишніх урядовців. Більше того, відзначає дослідник, було порушено кілька нових кримінальних справ та втрачено кілька можливостей внести поправки до Кримінального кодексу.

Згідно з висновками данського юриста, лише серйозний зовнішній тиск змусив українську владу продемонструвати певну гнучкість у питанні лікування опозиціонерів за межами місць позбавлення волі та доступу до них іноземних посадовців чи медиків.

“Президентська адміністрація з вражаючою наполегливістю та швидкістю проштовхує законодавство, пов’язане з реформою системи кримінального правосуддя, але реальне запровадження реформи потребує набагато більшого та триватиме роками, в залежності від того, чи буде справжнє бажання проводити реформи та нарешті замінити слова діями”, - зазначає М.Лінгбо.

За його словами, на сьогодні також важко спрогнозувати, як саме українська влада реформуватиме Конституцію, оскільки цей процес перебуває лише на початковій стадії.

Крім того, на переконання М.Лінгбо, в Україні не існує жодних реальних ініціатив щодо виконання рекомендацій GRECO (Група держав Ради Європи проти корупції – УНІАН) стосовно фінансування політичних партій, як і немає жодних ознак намірів змінювати виборчу систему.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня цього року ПАРЄ схвалила резолюцію по Україні, в якій висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених колишніх членів українського уряду і закликала владу звільнити їх, а також переглянути статті Кримінального кодексу України, за якими вони були засуджені.

Також ПАРЄ закликала українську владу негайно провести реформу судової системи та вдосконалити виборче законодавства.

Крім того, ПАРЄ висловилися за можливість введення санкцій проти України, якщо рекомендації, викладені в резолюції і, особливо, ті, що стосуються кримінального переслідування представників опозиції, не виконуватимуться.