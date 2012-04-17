Євросуд сьогодні розгляне скаргу Луценка

Доктор юридичних наук, професор Києво-Могилянської академії Станіслав Шевчук повідомив радіо «Свобода», дотримання яких положень європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод досліджуватиме суд.

«Стаття третя – стосовно неналежного поводження з ув’язненим, ненадання медичної допомоги; стаття п’ята – непропорційне застосування арешту, точніше, суворість цього арешту. Суд також вивчить, чи справді арешт Луценка був застосований у контексті суто кримінальної справи, чи це було прикриттям, своєрідною оцінкою політичної діяльності Юрія Луценка», – сказав С.Шевчук.