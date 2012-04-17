Компанія Ахметова придбала найбільше обленерго

Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав DTEK Holdings Limited, яка є керуючою компанією енергохолдингу ДТЕК, переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Дніпрообленерго".

Як передає кореспондент УНІАН, у ході аукціонних торгів між двома учасниками конкурсу з продажу держпакету "Дніпрообленерго" - DTEK Holdings Limited і ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", що відбулися сьогодні, 17 квітня, було проведено 10-крокове підвищення ціни з розміром одного кроку в 6 млн грн, в результаті чого DTEK Holdings Ltd запропонувала за 50% "Дніпрообленерго" найвищу ціну в 660 млн 100 тис. грн, що на 60 млн 100 тис. більше його початкової ціни (600 млн грн - УНІАН).

До цього ФДМУ були розкриті цінові пропозиції учасників конкурсу, відповідно до яких DTEK Holdings Ltd запропонувала за 50% "Дніпрообленерго" 600 млн. 100 тис. грн., другий учасник конкурсу ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" запропонувало за пакет, що приватизується, 600 млн. 50 тис. грн.

Нагадаємо, до участі у конкурсі з продажу 50% держпакету акцій ПАТ «Дніпрообленерго» були допущені DTEK Holdings Ltd і ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання».

Всього на участь в конкурсі з продажу 50% «Дніпрообленерго» було подано дві заявки.

Початкова вартість 50%-го пакету «Дніпрообленерго», що виставляється на продаж, становила 600 млн. грн.

У цілому вимоги до учасників конкурсу і конкурсні умови були ідентичні умовам конкурсів з приватизації інших енергокомпаній.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпрообленерго» – найбільша енергозабезпечуюча компанія України.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 75% акцій ПАТ «Дніпрообленерго» до приватизації належало державі, 15,9% – компанії Larva Investments Limited (Кіпр).

«Дніпрообленерго» завершило 2011 рік з прибутком 43,336 млн грн.