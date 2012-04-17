Адвокатам Луценка у Євросуді протистоїть Лутковська

Європейський суд з прав людини розпочинає розгляд скарги екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. У справі «Луценко проти України» колишній міністр оскаржує свій арешт і тримання під вартою. Україну з боку держави представляє урядова уповноважена у справах ЄСПЛ Валерія Лутковська, повідомляє сайт «Народної самооброни».

Головує у справі «Луценко проти України» суддя Дін Шпільман (Люксембург). Скарга розглядається Палатою суддів у складі восьми осіб, не рахуючи голови. Зокрема, справа розглядається суддями Елізабет Фура-Сандстрем (Щвеція), Карелом Юнгвіртом (Чехія), Марком Віллігером (Ліхтенштейн), Енн Пауер-Форді (Ірландія), Ганною Юдківською (Україна), Андре Потоки (Франція), Бошяном Зупанчічем (Словенія ) і Анжелікою Нюссбергер (Німеччина).

Як повідомляв УНІАН, у повідомленні ЄСПЛ наголошується, що «справа «Луценко проти України» стосується скарги відомого українського політика про те, що його арешт і рішення про його взяття під варту були незаконними, і що він не був поінформований про причини його арешту».

Слухання проводяться відкрито, але подальше обговорення справи відбудеться в закритому режимі.

Ю.Луценка у суді представляють адвокати Ігор Фомін та Валентина Теличенко.