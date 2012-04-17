Генпрокуратура не пустила Яценюка до Тимошенко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Фронту Змін».

У повідомленні зазначається, що «Фронт Змін» вважає «відмову Генеральної прокуратури політично вмотивованою та спрямованою на зрив процесу об’єднання опозиції в Україні».

У прес-службі наголосили, що, незважаючи на відмову Генпрокуратури, А.Яценюк все одно вживатиме усіх заходів для зустрічі з Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня А.Яценюк звернувся до генпрокурора із заявою щодо зустрічі з Ю.Тимошенко, яка перебуває у Качанівській виправній колонії № 54 Харкова.

А.Яценюк заявляв, що під час зустрічі лідери «Фронту Змін» і ВО «Батьківщина» планували обговорити питання процесу об’єднання опозиції і вийти на остаточно узгоджений формат участі у виборах до Верховної Ради у жовтні 2012 року.