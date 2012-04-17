Захист Луценка оголосив свої вимоги у Євросуді

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні під час слухань у палаті суддів Європейського суду з прав людини у Страсбурзі адвокат Ю.Луценка Валентина Теличенко.

«Просимо призначити компенсацію заявникові, яку суд визнає відповідною», - сказала вона.

«Просимо також використати всі можливості суду для відновлення прав заявника», - додала адвокат.

В.Теличенко наголосила, що арешт Ю.Луценка пояснюється виключно політичними мотивами, про що свідчить, в тому числі, рішення суду першої інстанції про його арешт, в якому однією з причин названі виступи Ю.Луценка в засобах масової інформації з політичними коментарями щодо переслідування лідерів опозиції в Україні.

В.Теличенко також спростувала заяви сторони обвинувачення про можливий тиск Ю.Луценка на свідків.

«Жоден зі свідків не вказав на те, що Ю.Луценко чинив тиск», - сказала вона.

При цьому адвокат зазначила, що в ході судового розгляду справи третина свідків змінили свої свідчення і заявили, що слідчі органи чинили тиск на них під час досудового слідства.

Адвокат також нагадала, що 23 травня 2011 року захист Ю.Луценка подав в Україні клопотання про зміну запобіжного заходу, враховуючи важкий стан здоров’я колишнього міністра, наявність клопотання 77 депутатів Верховної Ради України про готовність взяти Ю.Луценка на поруки, наявність окремого рахунку, на якому було накопичено 977 тис. грн., у розтраті яких обвинувачувався Ю.Луценко, а також наявність заяви омбудсмена Ніни Карпачової.

«Всі ці аргументи суд відкинув без пояснення», - сказала В.Теличенко.

«Ми переконані, що арешт і утримання були мотивовані саме необхідністю усунути його від політичної діяльності та зменшити шанси на виборах його партії у жовтні 2012 року», - підсумувала В.Теличенко.

Вона також висловила протест проти утримання Ю.Луценка під час судового розгляду в заґратованій клітці.

«Він – не вбивця, а політик, він не становить фізичної небезпеки», - сказала адвокат.

На її переконання, утримання Ю.Луценка за ґратами під час судового розгляду справи мало на меті погіршити його імідж як політика і викликати в суспільстві асоціації Ю.Луценка зі злочинцем.

Вона також висловила переконання у тому, що в цілому причини та підстави для притягнення Ю.Луценка до кримінальної відповідальності є надуманими.