Як потрапити на прийом до Попова

Пенсійне забезпечення, соціальний захист та забезпечення житлом – проблеми киян, які потребують негайного втручання, взяв під особистий контроль голова КМДА Олександр Попов. Про це повідомляє прес-служба КМДА

Сьогодні очільник держадміністрації провів прийом громадян з особистих питань. Передусім на зустріч з головою КМДА запрошуються представники пільгових категорій. Це ветерани, багатодітні сім’ї, інваліди Чорнобиля та воїни-інтернаціоналісти.

Такі персональні зустрічі з киянами Олександр Попов згідно графіку проводить щомісяця. Графік прийому громадян оприлюднено на офіційному порталі Київської міської влади, та у комунальних ЗМІ. Аби потрапити на зустріч з головою КМДА, потрібно подати заяву до управління з питань звернень громадян апарату КМДА або надіслати її поштою. Такі ж прийоми проводять й усі заступники голови та керівники структурних підрозділів КМДА.

«Ефективно працювати може тільки та влада, яка має тісний контакт з громадою. Переконаний, що особистого прийому громадян для цього замало, тому я намагаюся спілкуватися з киянами і поза графіком. Звернення надходять різні і, зазвичай, дуже непрості. Однак, я переконаний, що безвихідних ситуацій не буває, просто деякі проблеми можна вирішити швидко, а інші – потребують часу», – запевнив Олександр Попов.

Окрім особистого прийому за графіком, поспілкуватися з головою КМДА кияни можуть щопонеділка у прямому ефірі програми «Столиця», що виходить на телеканалі «Київ». Поставити запитання Олександру Попову можна і через Facebook на сторінках програми «Столиця» та Стратегії розвитку Києва до 2025 року, або зателефонувавши за номером 15-51.