Томенко вступився за ТВі

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, у своєму зверненні він зауважив, що зокрема, з відкритої заяви керівництва телеканалу ТВі стало відомо, що 11 квітня цього року до ТВі звернулася посадова особа Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Києва з вимогою про допуск її до проведення позапланової виїзної документальної перевірки каналу з питань дотримання вимог податкового законодавства з ПДВ і податку на прибуток за період з 1 січня 2008 р. по 31 вересня 2010 р. Ця інформація була підтверджена офіційним повідомленням ДПС у місті Києві, в якому зазначається, що позапланова податкова перевірка каналу ТВі здійснюється на вимогу слідчого районного управління МВС у місті Києві «з метою встановлення істини у кримінальній справі, порушеній органами прокуратури, яка розслідується слідчими, підпорядкованими МВС».

Водночас, віце-спікер звернув увагу на те, що, перевірка господарчої діяльності каналу ТВі з питань дотримання вимог податкового законодавства за вищезазначений період вже проводилася у 2011 році. Зараз податковим органом здійснюється документальна виїзна перевірка каналу з питань дотримання податкового законодавства за період з 1 жовтня 2011 р. по 31 грудня 2011 р. А проведення одночасно двох позапланових перевірок значно ускладнить роботу телеканалу і може призвести до фактичного блокування його діяльності.

М.Томенко наголосив, що ТВі є популярним суспільно-політичним телеканалом, який об’єктивно висвітлює події в Україні та світі і, зокрема, надає можливості для виступу представникам української опозиції. Він підкреслив, що створення штучних перешкод у роботі каналу шляхом постійного проведення позапланових перевірок може призвести до порушення вимог Конституції та законодавства України щодо свободи слова, та прав громадян на отримання об’єктивної інформації. «Особливо неприйнятним такий тиск на телеканал вбачається у той час, коли в Україні фактично розпочалася інформаційна підготовка до проведення виборчої кампанії по виборах народних депутатів України», додав політик.

Окрім того, М.Томенко нагадав, що за його ініціативи 9 березня цього року була ухвалена Постанова Верховної Ради України «Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2012 року», якою ДПС України рекомендовано на період виборчої кампанії відмінити графіки перевірок засобів масової інформації. На переконання віце-спікера, хоча до початку офіційної виборчої кампанії залишилося ще кілька місяців, постійне проведення податковими органами позачергових перевірок діяльності каналу ТВі є щонайменш некоректним по відношенню до духу цієї Постанови і аж ніяк не сприятиме забезпеченню конституційних гарантій на свободу слова, створенню належних умов для творчої діяльності журналістів та забезпеченню плюралізму думок в українських ЗМІ.

М.Томенко попросив голову Державної податкової служби України та міністра внутрішніх справ України звернути увагу на неприпустимість проведення необґрунтованих позачергових перевірок ЗМІ напередодні початку виборчої кампанії, вжити заходи по недопущенню блокування інформаційної діяльності телеканалу ТВі та забезпечити умови для нормальної роботи творчого колективу цієї телеорганізації.