У Яценюка кажуть, що ГПУ клеїть дурня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Зокрема, як зазначили у «Фронті змін», в ГПУ заявили про те, що відповідний дозвіл не надано у зв'язку з відсутністю в Генеральної прокуратури України відповідних повноважень.

Водночас у партії наголосили, що ця позиція є необґрунтованою, оскільки Генеральна прокуратура України здійснювала провадження у кримінальній справі Ю.Тимошенко.

Крім того, відповідно до статті 5 Закону України «Про прокуратуру», однією з функцій органів прокуратури є нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних із обмеженням особистої свободи громадян, зазначили в «Фронті змін».

Таким чином, Генеральна прокуратура України, як орган, що здійснював провадження у кримінальній справі щодо Ю.Тимошенко, мала законні повноваження для надання відповідного дозволу на побачення, переконані в політичній партії.

Крім того, нагадали там, Генеральна прокуратура України вже надавала дозвіл на зустріч із Ю.Тимошенко та Юрієм Луценком, зокрема, депутатам Європарламенту, Уповноваженому Федерального уряду Німеччини з прав людини Маркусу Ленінгу.

Як повідомлялося, 6 квітня А.Яценюк звернувся із заявою до генерального прокурора України, в якій просив забезпечити надання дозволу на побачення 17 квітня з Ю.Тимошенко. Проте у цьому проханні було відмовлено, оскільки станом на вечір 17 квітня Генеральною прокуратурою так і не було надано офіційного дозволу на побачення.

У свою чергу в Генпрокуратурі сказали, що звертатися за дозволом на зустріч адвокати, родичі, близькі та знайомі засуджених повинні в Державну пенітенціарну службу.