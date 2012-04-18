Кличко хоче створити молодіжне крило

Партія УДАР планує на своєму з'їзді 28 квітня у Запоріжжі створити молодіжну організацію.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив лідер партії УДАР Віталій Кличко.

"28 квітня партія "Український демократичний альянс "За реформи" (УДАР) поводить з'їзд, на якому ми затверджуємо стратегію і буде створено молодіжне крило. З'їзд буде проходити у Запоріжжі", - сказав В.Кличко.

За його словами, проведення партійного з'їзду у регіоні ініціювала запорізька партійна організація.

"У нас традиційно все, що відбувається, відбувається у Києві. Ключові речі, які відбуваються у країні, відбуваються в Адміністрації Президента, Верховній Раді, Кабінеті міністрів... Ініціатива прийшла з наших регіональних організацій, щоб провести не у Києві, а в одному з регіонів. Є така світова практика. Я не бачу нічого поганого в тому, що з'їзд відбудеться не у Києві", - пояснив В.Кличко.