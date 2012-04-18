МОЗ обіцяє розповісти про апарат, який «порвав легені» Оксани Макар
Народний депутат Валерій Коновалюк звинувачує Міністерство охорони здоров`я у корупційних діях.
|Валерій Коновалюк назвав найбільш корупційне відомство
У свою чергу, в прес-службі МОЗ України, куди агентство звернулося за коментарем, УНІАН повідомили, що інформація щодо заяв В.Коновалюка про неякісний апарат штучного дихання в Миколаївській лікарні, який нібито став непрямою причиною смерті О.Макар, буде розміщена сьогодні на сайті Міністерства охорони здоров’я.
З приводу заяви В.Коновалюка про те, що МОЗ є «найбільш корупційним відомством», у міністерстві зазначили: «Якщо будуть висунуті проти нас якісь офіційні звинувачення, тоді можна буде це коментувати».
Як повідомляв УНІАН, О.Макар стала жертвою трьох злочинців, які 9 березня в Миколаєві заманили дівчину на квартиру, згвалтували її, намагалися задушити, а потім викинули в підвал недобудованого будинку й підпалили.
О.Макар померла 29 березня в Донецькому опіковому центрі, куди була доставлена з Миколаївської міської лікарні № 3.