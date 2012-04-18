Дружина Луценка: В Європейському суді уряду нічим крити
21:22, 18 квітня 2012Політика
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Дружина колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка не має сумнівів у позитивному рішенні Європейського суду з прав людини у справі про арешт її чоловіка.
Дружина екс-міністра впевнена у позитивному рішенні суду
Про це Ірина Луценко заявила у коментарі Тижню.
«Я дивилася відеотрансляцію публічних слухань у суді у Страсбурзі. Мені здається, що ті запитання, які поставили судді сторонам, свідчать про розуміння судом нашої позиції. Соромно і прикро було чути коментар уряду про те, що Європейський Суд нібито не повинен розглядати справу Луценка, про неприйнятність скарги Луценка... Таку позицію може зайняти лише той, кому вже нічого сказати по суті. Нічим крити українському уряду в Європейському суді», - пояснила дружина Луценка.
Як повідомляв УНІАН, 17 квітня Європейський суд розпочав розгляд справи «Луценко проти України»
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