У МОЗ кажуть, що вже три тижні вмовляють Тимошенко перейти в стаціонар

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник міністра охорони здоров’я Раїса Моісеєнко заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

«На сьогодні протягом трьох тижнів практично ми просимо, ми вже надали матеріальну базу, і журналісти вже 300 разів бачили її, але на сьогодні ми не отримали згоду на госпіталізацію від Юлії Володимирівни у цей медичний заклад», - сказала Р.Моісеєнко.

Водночас перший заступник міністра охорони здоров’я повідомила, що німецькі лікарі готові надати можливість Ю.Тимошенко лікуватися у їхній лікарні «Шеріте» «у разі припинення нею відбування покарання у в’язниці».