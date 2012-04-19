У МОЗ кажуть, що вже три тижні вмовляють Тимошенко перейти в стаціонар
12:45, 19 квітня 2012Політика
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Міністерство охорони здоров’я України досі не отримало згоди екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на лікування у центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.
|Раїса Моісеєнко дала прес-конференцію
Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник міністра охорони здоров’я Раїса Моісеєнко заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.
«На сьогодні протягом трьох тижнів практично ми просимо, ми вже надали матеріальну базу, і журналісти вже 300 разів бачили її, але на сьогодні ми не отримали згоду на госпіталізацію від Юлії Володимирівни у цей медичний заклад», - сказала Р.Моісеєнко.
Водночас перший заступник міністра охорони здоров’я повідомила, що німецькі лікарі готові надати можливість Ю.Тимошенко лікуватися у їхній лікарні «Шеріте» «у разі припинення нею відбування покарання у в’язниці».
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