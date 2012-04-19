В’язівський: НУ або піде на вибори з усіма, або розколеться

Як повідомляє прес-служба «Нашої України», таку думку висловив народний депутат від НУ-НС, голова Львівської обласної організації партії Володимир В’язівський.

За його словами, Львівська обласна «Наша Україна» розглядає участь партії у майбутніх парламентських виборах лише у складі єдиного списку об’єднаної опозиції (КОДу) шляхом висунення єдиних, узгоджених та підтриманих місцевою громадою кандидатів від опозиції на мажоритарних округах.

«У випадку прийняття рішення про похід «Нашої України» окремою колоною, ця політична сила розколеться», - вважає він.

На думку В.В’язівського, участь «Нашої України» у виборах окремо від інших опозиційних сил може призвести до остаточного занепаду партії. «Такі дії партії посилять зневіру суспільства у здатність об’єднання патріотичних сил», - наголосив він.