Кличко шукає відповіді на запитання у Грузії

Михаїл Саакашвілі зазначає, що в Грузії за два останні роки відбулася справжня ментальна революція, оскільки в свідомості людей змінилося ставлення до багатьох звичних раніше речей – корупції, бюрократичної тяганини та інших.

Про це Президент Грузії заявив 19 квітня у Батумі під час зустрічі з делегацією партії «УДАР», яка на чолі з Віталієм Кличком перебуває в Грузії, де знайомиться з досвідом реформ та вивчає способи й результати їх втілення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», В.Кличко, зокрема, зазначив: «Нам потрібен план дій, нам потрібні орієнтири. Ми хочемо дізнатися про досвід – як втілювалося те, що ми бачимо, і як це сьогодні працює. Ми хочемо знайти відповіді на чимало питань».

Також партійці зустрілися з керівництвом фракції опозиційної Християнсько-демократичної партії в Парламенті Аджарської автономної республіки.

Представники «УДАРУ» відвідали у Батумі Будинок юстиції, де здійснюють близько 250 послуг, оформлюють і видають будь-які довірні документи – від реєстрації підприємства до заміни паспорта чи купівлі нерухомості, швидко, без черг і хабарів. «Ми вражені тим, що побачили. Вражені тим, як змінилося в країні сприйняття багатьох речей. Тим, як відбудовується Батумі – вся інфраструктура міста, філософія його облаштування, ліберальні та прозорі умови для інвесторів, будівництво готелів більшості світових мереж», – сказав В.Кличко.

Лідер «УДАРу» також відвідав Кутаїсі, де зустрівся з мером міста та побував у новому приміщенні уряду та біля грузинського парламенту, будівництво якого завершать за місяць та переведуть депутатів з Тбілісі працювати до Кутаїсі.

У Тбілісі заплановані зустрічі В.Кличка з мером столиці Грузії, з міністром внутрішніх справ, з лідером Християнсько-демократичної партії.