Присяжнюк не вірить, що піде по стопах Злочевського

Як повідомляє прес-служба міністерства, коментуючи можливість звільнення з посади Міністра аграрної політики та продовольства, інформацію про яке було поширено напередодні окремими засобами масової інформації, Микола Присяжнюк заявив: «Для мене важливі перспективи цьогорічного врожаю, а не безпідставні політичні прогнози, які час від часу публікуються в окремих ЗМІ».

«Перед кожним з нас стоять свої завдання. Наголошую: я виконую і надалі виконуватиму завдання Президента щодо економічного відродження українського села, підтримці національного виробника та нарощуванні експортного потенціалу продукції вітчизняних аграріїв», - запевнив Присяжнюк.

Минулого тижня видання ZN.UA з посиланням на джерела повідомляло, що паралельно з відставкою міністра екології Миколи Злочевского в адміністрації президента також розглядалося питання звільнення керівника Мінагрополітики Миколи Присяжнюка.

Присяжнюк очолює Міністерство аграрної політики і продовольства з березня 2010 року.