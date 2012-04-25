Попов вручив ордер на квартиру сім'ї з 4 осіб, яка проживала на 10 кв.м

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Грищенки – перші у списку 30-ти сімей-чорнобильців, які вже за два місяці святкуватимуть новосілля. Квартиру вони отримують за позачерговим списком, за категорією «сім’ї, що мають дітей-інвалідів ЧАЕС».

Довгоочікуваний ордер у кімнату в комунальній квартирі, де на 10-тьох квадратних метрах проживає сім’я з 4 осіб, Олександр Попов привіз особисто.

«Я сьогодні вже побував у вашому майбутньому будинку, бачив вашу квартиру, можна сказати став першим гостем. Переконаний, вона вам сподобається, бо дійсно дуже красива, комфортна та затишна. Тож я приїхав вас особисто привітати з майбутнім новосіллям», – сказав Олександр Попов, вручаючи ордер.

Це житло сім’я чекала понад 15 років.

«Ми заборгували як суспільство перед чорнобильцями, і ці борги потрібно повертати. Минулого року було надано 56 квартир чорнобильцям, і цього року хочемо надати не менше. Сьогодні ще 29 сімей, які постраждали від аварії на ЧАЕС, отримають повідомлення на квартири і ще стільки ж до кінця року», – наголосив Олександр Попов.