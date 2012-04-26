Опозиція оскаржила у суді обрання Лутковської

Про це сьогодні на брифінгу заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій Одарченко, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Для того, щоб зробити політичні репресії закритими, влада все робить для того, щоб знищити інститут Уповноваженого з прав людини і щоб призначити на посаду Омбудсмена людину, якою зможе керувати Адміністрація Президента», - наголосив Ю.Одарченко.

Він зазначив, що голосування за обрання нового Уповноваженого відбувалося з грубими порушеннями законодавства.

За словами Ю.Одарченка, це підтверджують члени Лічильної комісії, «зі слів яких ясно, що бюлетені для голосування були ксерокопіями, а не бланки з мокрими печатками». «Голосування відбувалось незаконними бюлетенями», - заявив депутат.