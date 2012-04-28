Німецькі лікарі назвали діагноз Тимошенко

Вони повідомили про результати обстеження і про діагноз: хронічну грижу міжхребцевого диска.



Як повідомляє Радіо Свобода, лікарі виключили будь-яку симуляцію симптомів з боку Тимошенко, і заявили про те, що її успішне лікування неможливе в Україні, де клініки не мають необхідного оснащення і методик.



Лікарі заявили також про те, що вони наполягають на наданні Юлії Тимошенко можливості лікуватися в берлінській клініці, і готові їй допомогти.

Голова правління клініки Карл Макс Айнхойпль сказав, зокрема, на прес-конференції: «Ми відчуваємо свою відповідальність за здоров`я Юлії Тимошенко, яку після обстеження сприймаємо як свою пацієнтку. Ескалація подій навколо неї і голодування, яке вона проводить вже кілька днів, дозволяють припускати вплив на стан здоров`я пані Тимошенко і викликають необхідність в новому обстеженні, яке буде проведено нами найближчим часом».



Відповідаючи на запитання журналістів, Карл Макс Айнхойпль сказав, що оцінює вірогідність дозволу Тимошенко виїхати на лікування до Німеччини, як малу. І тим не менше він звернувся до президента України Віктора Януковича з закликом: «Будьте президентом, прихильним до гуманітарних цінностей, і дозвольте пані Тимошенко виїхати на лікування до Європи».