МОЗ заперечує, що Тимошенко поставили діагноз «грижа міжхребцевого диску»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

«На засіданні Міжнародної медичної комісії 7 березня 2012 року, за участю, як відомо, українських та німецьких фахівців щодо результатів обстеження Тимошенко Ю.В., крім інших, обговорювалися і питання термінології в характеристиці виявлених змін хребта. Публікації в пресі та в інтернет-виданнях про наявність "грижі міжхребцевого диску", з посиланням на слова нашого німецького колеги, не відповідають рішенням вищезгаданого засідання комісії. Якщо в подальшому хтось із членів комісії змінив свою думку, то інші члени комісії про це поінформовані не були. Крім того, з медичної точки зору, не прийнятно обговорювати діагнози пацієнта в пресі», - зауважив член Міжнародної медичної комісії професор Євген Педаченко.

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Як повідомляв УНІАН, 27 квітня лікарі берлінської клініки «Шаріте», які два тижні тому обстежили колишнього прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко в Качанівській колонії, підтвердили, що в екс-прем’єра хронічна грижа міжхребцевого диска.

Лікарі виключили будь-яку симуляцію симптомів з боку Ю.Тимошенко, і заявили про те, що її успішне лікування неможливе в Україні, де клініки не мають необхідного оснащенням і методики. Також лікарі заявили, що наполягають на наданні Ю.Тимошенко можливості лікування в берлінській клініці, і готові їй допомогти.

Голова правління клініки Карл Макс Айнхойпль закликав Президента України Віктора Януковича надати Ю.Тимошенко можливість лікуватися за кордоном.

Раніше, 14-15 лютого, Ю.Тимошенко обстежувала медична комісія у складі німецьких, канадських та українських фахівців.