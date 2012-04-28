Карпачова розповіла про беззаконня у Качанівській колонії

Про це Н.Карпачова сказала в інтерв’ю радіо «Свобода».

За її словами, коли Ю.Тимошенко насильно везли в лікарню, то “ніхто не міг їй допомогти, бо її співкамерницю перед тим вивели й ми досі не можемо її розшукати, її приховали навіть від Омбудсмена України”.

“За 14 років моєї діяльності на цій посаді ніколи не було, щоб в’язень – я засвідчую це – сказав, що він не хоче зустрітися з Омбудсменом. Бо ж люди знають, що Омбудсмен – це означає допомога, це означає захист прав людини. Вперше примусили цю жінку (і я не знаю, чи вона це писала)...”, - сказала Н.Карпачова.

За словами Н.Карпачової, так звану відмову співкамерниці Ю.Тимошенко від зустрічі з Омбудсменом показали їй, “коли залишалася буквально година до мого від’їзду з колонії”.

“Мені показали, що вона не хоче зустрічатися, мовляв, це її право. А я кажу, якщо навіть вона не хоче, у чому я маю великий сумнів, то я маю право як Омбудсмен подивитися – в які умови ви перевели цю жінку, принаймні”, - зазначила Н.Карпачова.

За її словами, співкамерницю Ю.Тимошенко навіть відмовились їй показати. “Її приховали від мене. Я сказала пану Первушкіну, що я зараз зроблю заяву про те, що ви взагалі її вивезли з колонії. Я не знаю, чи жива ця жінка. Покажіть мені її, будь ласка, щоб я могла побачити, де вона перебуває. Цього не було зроблено”, - зазначила Н.Карпачова.

Також колишній Омбудсен повідомила, що від неї приховали медичну картку Ю.Тимошенко, коли вона хотіла пересвідчитись, чи там зафіксовано, що у неї є синці.

“Мій представник побачив, як із сейфу виймалася картка Тимошенко і ховалася. Це неприкритий сором і злочин. Система знищує не тільки тих в’язнів, але знищує і тих, хто працює – персонал”, - підкреслила Н.Карпачова.