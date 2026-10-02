США запровадили санкції проти пов’язаної з Росією тіньової фінансової мережі

Мережа обробляла понад 2000 транзакцій на день із загальним обсягом транзакцій понад 91,5 млрд доларів.

США запровадили санкції проти тіньової банківської мережі A7, пов’язаної з Росією. Цю мережу зокрема використовував іранський режим для обходу санкцій, ідеться на сайтів американського Міністерства фінансів.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) запровадило санкції проти A7 Network як проти значної транснаціональної злочинної організації.

"Мінфін ліквідовує фінансову інфраструктуру, яка дозволяє Ірану та іншим противникам США обходити санкції, переміщувати незаконні кошти та підривати цілісність світової фінансової системи", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

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Зазначається, що A7 – це тіньова банківська мережа, пов’язана з Росією, яка використовує методи відмивання коштів для незаконного переміщення величезних сум грошей в обхід санкцій та інших законів у юрисдикціях, де вона працює. Очолює її молдавський бізнесмен Ілан Шор, який знаходиться під санкціями.

До складу мережі входить низка компаній, відомих як субагенти, які використовуються для маскування незаконних операцій під легітимну торгівлю. Станом на січень 2026 року мережа обробляла понад 2000 транзакцій на день із загальним обсягом транзакцій понад 91,5 мільярда доларів (або приблизно 13% зовнішньоторговельних операцій РФ у 2025 році).

Санкції проти Росії – останні новини

Україна закликала США ввести санкції проти низки російських організацій, які причетні до створення супутникової системи "Рассвет". В разі запуску цієї мережі до кінця цього року РФ зможе використовувати її для наведення своїх ракет і дронів на українські цілі в режимі реального часу.

Також цього тижня Україна надасть адміністрації президента США Дональда Трампа та Конгресу перелік російських компаній, суден та фізичних осіб, щодо яких вона хотіла б запровадити санкції США відповідно до нового закону, підписаного президентом Дональдом Трампом.

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