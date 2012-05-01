Донька Тимошенко змушена відмовитися від поїздки до Вільнюса
00:01, 01 травня 2012Політика
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Донька екс-прем'єра України Юлії Тимошенко Євгенія повідомила, що не приїде в Вільнюс, як планувалося для участі у Форумі парламентської демократії.
Про цеповідомляєсайтDELFI.ltз посиланнямнаагентствоBNS.
«Так,намщойноповідомили,щоЄ.Тимошенконе приїжджаєчерез хворобуматері», -підтвердилавпонеділокагентствуодна зорганізаторів заходуВікторіяБражюнайте.
Очікується,щовконференції візьмутьучастьвідоміполітики -колишнійкандидатвпрезидентиСША ДжонМаккейн, російськийопозиціонерБорисНємцов,білоруський- ОлександрЛебедькоі представникиіншихкраїн.
ЛитвунаконференціїпредставитьголоваСеймуІренаДегутене, міністрзакордоннихсправАудронюсАжубаліс, главапарламентськогокомітетуу закордоннихсправахЕмануелісЗінгеріс, європарламентарійВітаутасЛандсбергіста інші.
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