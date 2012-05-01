Донька Тимошенко змушена відмовитися від поїздки до Вільнюса

Донька екс-прем'єра України Юлії Тимошенко Євгенія повідомила, що не приїде в Вільнюс, як планувалося для участі у Форумі парламентської демократії.

Про цеповідомляєсайтDELFI.ltз посиланнямнаагентствоBNS.



«Так,намщойноповідомили,щоЄ.Тимошенконе приїжджаєчерез хворобуматері», -підтвердилавпонеділокагентствуодна зорганізаторів заходуВікторіяБражюнайте.



Очікується,щовконференції візьмутьучастьвідоміполітики -колишнійкандидатвпрезидентиСША ДжонМаккейн, російськийопозиціонерБорисНємцов,білоруський- ОлександрЛебедькоі представникиіншихкраїн.



ЛитвунаконференціїпредставитьголоваСеймуІренаДегутене, міністрзакордоннихсправАудронюсАжубаліс, главапарламентськогокомітетуу закордоннихсправахЕмануелісЗінгеріс, європарламентарійВітаутасЛандсбергіста інші.

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