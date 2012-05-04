Янукович пропонує Арбузову зробити кредити більш доступними
08:10, 04 травня 2012Політика
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Віктор Янукович запропонував голові НБУ Сергію Арбузову разом із Міністерством фінансів вжити узгоджених заходів, спрямованих на покращення доступності кредитів в економіці.
|Янукович дав час до 1 червня
Крім того, В.Янукович запропонував С.Арбузову запровадити механізм ефективного впливу зміни рівня облікової ставки Нацбанку на вартість фінансових ресурсів в економіці.
Обидві пропозиції мають бути розглянуті до 1 червня поточного року.
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