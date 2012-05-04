Янукович пропонує Арбузову зробити кредити більш доступними

Віктор Янукович запропонував голові НБУ Сергію Арбузову разом із Міністерством фінансів вжити узгоджених заходів, спрямованих на покращення доступності кредитів в економіці.

Відповідне доручення глави держави розміщено на його офіційному сайті. Відповідне доручення глави держави розміщено на його офіційному сайті. Крім того, В.Янукович запропонував С.Арбузову запровадити механізм ефективного впливу зміни рівня облікової ставки Нацбанку на вартість фінансових ресурсів в економіці. Обидві пропозиції мають бути розглянуті до 1 червня поточного року.

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