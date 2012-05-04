Рівненська міськрада відмовилась проводити акцію Калашнікова до 9 травня

Ініціаторами скасування акції стали депутати міської ради від Української народної партії, повідомили кореспондента УНІАН у прес-служби обласної організації УНП.

Зокрема, планувалося, що серед заходів на 9 травня у міському парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка буде святкова півгодинна акція під назвою «Георгіївська стрічка». Передбачалося, що протягом 30 хвилин працівники управління культури міськвиконкому роздаватимуть помаранчево-чорні стрічки усім перехожим, щоб вони чіпляли їх на груди, сумки чи автомобільні антени.

Перелік заходів було оприлюднено перед початком сесії міськради. Однак присутні на сесії представники УНП на чолі з головою міської організації партії Романом Ковалем одразу ж звернулися до керівника управління культури та туризму міськвиконкому Андрія Ткачука з проханням скасувати даний захід, мотивуючи тим, що «георгіївська» помаранчево-чорна стрічка нічого спільного із перемогою над нацизмом не має і використовувалася ще при оформленні російських імперських нагород. У радянську ж нагородну систему вона ввійшла під назвою "Гвардійської стрічки" тільки 1943 року. Після нетривалого діалогу з політиками А.Ткачук відлучився на 5 хвилин, після чого повернувся у сесійну залу та запевнив, що захід скасовано.

«Ми задоволені таким кроком представника міської влади, адже нам вдалося його переконати у тому, що проведення тої акції – це банальна маніпуляція свідомістю громадян, які пов'язують оранжево-чорну стрічку із символами Другої світової війни. Прикро й те, що кожного 9 травня кілька останніх років наші люди, переважно на Сході України, ліплять куди завгодно георгіївські стрічки, самі не відаючи про їхнє значення", – сказав журналістам заступник голови міської організації УНП Олександр Джигирей.

За його словами, фактично всі, хто долучився б 9 травня у Рівному до акції "Георгіївська стрічка", віддав би свій голос на підтримку імперської політики Кремля на території України, а не за вшанування пам'яті ветеранів.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня в Україні стартувала міжнародна героїко-патріотична акція «Георгіївська стрічка-2012», у рамках якої волонтери роздадуть 500 тис. георгіївських стрічок. Акція триватиме до 17 травня.

«Георгіївська стрічка» заснована російськими журналістами і студентською громадою Москви і проходить вже сьомий рік поспіль.

В Україні партнером акції є ВГО "Загальновоїнська спілка України", очолювана регіоналом Олегом Калашніковим.