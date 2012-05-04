Забороняти червоні прапори львівські депутати будуть на свіжому повітрі

Як повідомив УНІАН голова фракції ВО „Свобода” у Львівській міській раді Руслан Кошулинський, сесія буде проходити просто неба – 8 травня о 17.00 депутати зберуться біля Меморіалу „Тюрма на Лонцького” у Львові (пл. Шашкевича), де проведуть сесійне засідання, метою якого „буде ухвалення ще одного рішення про заборону червоних прапорів у Львові”.

„Місце і час проведення сесії під відкритим небом ми обрали не випадково. 8 травня у світі вшановують пам’ять жертв Другої світової війни, а час зібрання – о 17.00, було визначено з тим розрахунком, що львів’яни після робочого дня можуть долучитися до обговорення питання, винесеного на сесію”, - зазначив Р.Кошулинський.

«Львівська міська рада затвердила ухвалу, яка є засобом крайньої необхідності через намагання різноманітних шовіністично налаштованих організацій реабілітувати радянську систему в сучасній Українській державі. Зважаючи на можливість розповсюдження у м. Львові символіки неіснуючої тоталітарної держави СРСР, та щоб не допустити будь-яких провокацій у місті під час 9 травня, юридична сила цієї ухвали є визначальним фактором. «Свобода» у Львівській міській раді ініціює скликання позачергової сесії біля Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», аби визначити заходи недопущення порушень безпеки та спокою львів’ян під час 9 травня та унеможливити будь-які провокативні прагнення шовіністичних чи проросійських суб’єктів», - зазначив Р.Кошулинський.

У свою чергу голова Львівського обласного осередку Антифашистського комітету України, член КПУ Олександр Калинюк повідомив УНІАН, що 9 травня у Львові представники КПУ, Антифашистського комітету України, ПСПУ, Російського товариства ім. О.Пушкіна та ряду ветеранських і громадських організацій Львівщини планують проведення на Марсовому полі (вул. Мечникова) панахиди за загиблими воїнами-визволителями Львова та урочистого мітингу з нагоди Дня Перемоги (вул. Пасічна). Всі заходи учасники мають намір проводити з партійною символікою, в тому числі і з Прапором Перемоги.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня депутати Львівської міської ради сьогодні на сесії ухвалили рішення про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території міста. За таке рішення проголосували 74 депутати. У рішенні йдеться про заборону використання цієї символіки на будівлях державних установ і комунальних підприємств Львова, а також під час проведення масових заходів.

3 травня прокурором міста Львів було внесено протест на ухвалу Львівської міської ради про заборону використання прапора, що символізує перемогу у війні 1941-1945 років.

У відповідності до ч.3. ст.21 Закону України «Про прокуратуру», протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і він підлягає обов`язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після його надходження.