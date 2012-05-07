Німецький уряд чекає, що влада України почне поважати права опозиції

Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Ганс-Петер Фридрих в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, повідомляє «Німецька хвиля».

«Йдеться про нормалізацію ставлення до опозиції в Україні загалом. Якщо упродовж наступних тижнів у цьому питанні буде досягнуто поступу, це був би добрий знак»,- підкреслив Г.-П.Фридрих.

Міністр внутрішніх справ, який відповідає в ФРН також за спорт, привітав заяви про бойкот Євро-2012 в Україні: «Українське керівництво знає, що Європа дивиться на нього, тому наша нинішня дискусія у цьому контексті є цілком корисною».

Натомість голова опозиційної фракції соціал-демократів Франк-Вальтер Штайнмаєр виступає проти ідеї бойкоту. «Спортивні змагання не повинні ставати на службу політики. Чемпіонат Європи має відбутися. Він має відбутися в Україні»,- наголосив Ф.-В.Штайнмаєр, колишній міністр закордонних справ ФРН.

Тим часом колишній президент Федерального конституційного суду ФРН Ганс-Юрґен Папір заявив про іншу можливість впливу на ситуацію: «Німеччина могла б подати на Україну скаргу до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі». На його думку, цей шлях не обрали, ймовірно, тому, що він не такий ефектний з медійного погляду. Замість цього, обурюється Г.-Ю.Папір, висуваються «абсурдні вимоги бойкоту чемпіонату Європи з футболу» в Україні.