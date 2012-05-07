Збірна Іспанії може бойкотувати фінал Євро-2012

"Якщо збірна Іспанії проб'ється у фінал чемпіонату Європи, то на матчі не буде жодного представника нашого уряду. Ми вирушимо до Києва лише якщо українці розберуться в ситуації з Тимошенко", - заявив міністр закордонних справ Хосе Мануель Гарсія-Маргаліт газеті ABC, пише «Спорт-Экспресс».

Більш того, він заявив, що збірна його країни може не вийти на поле київського стадіону, якщо потрапить у фінал. Такий варіант можливий у разі консолідованого бойкоту з боку всіх європейських команд.

За словами Гарсії-Маргаліт, цей варіант вже обговорюється з Німеччиною і Польщею.

Як відомо, Іспанія разом з Німеччиною вважається головним фаворитом Євро-2012.