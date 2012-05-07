Збірна Іспанії може бойкотувати фінал Євро-2012
11:04, 07 травня 2012Політика
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Кабінет міністрів Іспанії буде бойкотувати фінал чемпіонату Європи в Києві, якщо Україна не розбереться в ситуації з утриманням у в'язниці колишнього прем'єр-міністра країни Юлії Тимошенко.
Збірна Іспанії може не приїхати до Києва, фото santalks.blogspot.com
"Якщо збірна Іспанії проб'ється у фінал чемпіонату Європи, то на матчі не буде жодного представника нашого уряду. Ми вирушимо до Києва лише якщо українці розберуться в ситуації з Тимошенко", - заявив міністр закордонних справ Хосе Мануель Гарсія-Маргаліт газеті ABC, пише «Спорт-Экспресс».
Більш того, він заявив, що збірна його країни може не вийти на поле київського стадіону, якщо потрапить у фінал. Такий варіант можливий у разі консолідованого бойкоту з боку всіх європейських команд.
За словами Гарсії-Маргаліт, цей варіант вже обговорюється з Німеччиною і Польщею.
Як відомо, Іспанія разом з Німеччиною вважається головним фаворитом Євро-2012.
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