Президент Литви відвідає Ялтинський саміт в обмін на зустріч з Тимошенко

Президент Литви Дяля Ґрібаускайте відвідає Ялтинський саміт президентів Центральної Європи.

Як повідомляє сайт Польського радіо, таке рішення вона прийняла після того, як Президент України Віктор Янукович пообіцяв їй організувати зустріч з ув’язненою екс-прем’єром Юлією Тимошенко.

«Я говорила з Президентом України про стан здоров’я пані Тимошенко. Ми домовилися з Віктором Януковичем, що в мене буде можливість зустрітися з Юлією Тимошенко у Харкові. Це кардинально змінює ситуацію», – цитує слова Д.Ґрібаускайте радіо.

Вона додала, що, як і раніше, буде наголошувати: процес євроінтеграції України важливий як для самого Києва, так і для Європейського Союзу.

Польське радіо нагадує, що керівники інших балтійських держав – Латвії та Естонії – вирішили не їхати на зустріч у Ялту.

Запрошення на саміт не прийняли 11 президентів країн регіону. Окрім литовського лідера, участь у ялтинському саміті підтвердили президенти Польщі, Словаччини та Молдови.