Тюремники похвалилися, що позбавили Іващенка набряку ніг

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, наприкінці минулого тижня під час огляду В.Іващенка лікарі Київського СІЗО виявили у нього набряк ніг.

«У зв’язку з цим начальником медико-санітарної частини установи було призначено додаткові медпрепарати, які усунули виявлені набряки та покращили самопочуття ув’язненого.

Станом на сьогодні, 7 травня, стан здоров’я В.Іващенка медперсоналом Київського СІЗО оцінюється як задовільний, стаціонарного лікування він не потребує», - сказано у повідомленні ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня адвокат Борис Нечипоренко повідомив, що у В.Іващенка набрякають ноги.

"Рекомендації комісії лікарів МОЗ із лікування В.Іващенка персоналом СІЗО начебто виконані ще 25 квітня, однак стан його здоров’я не покращився: болі в спині практично щоденні (а інколи виникають двічі на день), приглушаються вони лише знеболювальними препаратами, які дуже шкодять внутрішнім органам, тиск постійно скаче до 170/100. Але гірше всього - від колінних до гомілковостопних суглобів з невідомих причин розвився набряк ніг", - сказав Б.Нечипоренко.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.Іващенка було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі.