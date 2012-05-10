Турчинова викликали на допит

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

Допит призначений на 10.00 по вулиці Богомольця, 10.

«Партія висловлює стурбованість тим, що через два тижні після офіційного призначення Олександра Турчинова керівником виборчого штабу Об'єднаної опозиції раптом на його адресу починають надходити незрозумілі виклики на допити», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня офіцери спецпідрозділів звернулися до Президента України, голови Верховної Ради, генерального прокурора, голови СБУ та міністра внутрішніх справ з проханням розібратися у ситуації навколо незаконного виділення державного житла окремим співробітникам спецслужб і правоохоронних органів.

Відповідне звернення було підписано підполковником міліції у відставці, почесним членом Асоціації ветеранів спецпідрозділу «К» Петром Арнаутовим та офіцером запасу ЗСУ Олексієм Міщенком.

П.Арнаутов повідомив, що один з таких випадків був описаний ним у газеті "Сегодня" у статті під назвою "Вслед за Луценко должен пойти Турчинов" (№ 67 від 26 березня). У статті, зокрема, йдеться про те, що речник СБУ Станіслав Речинський у 2005 році за часів голови СБУ О.Турчинова був першочергово поставлений на квартирний облік і через чотири місяці отримав квартиру.

У прокуратурі обіцяли оприлюднити результати перевірки стосовно звинувачень на адресу екс-голови СБУ О.Турчинова у корупції відразу після її закінчення.