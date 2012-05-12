Яценюк: повноваження Конституційного Суду будуть передані Верховному Суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Форуму об'єднаної опозиції заявив один з її лідерів Арсеній Яценюк.

“Конституційний Суд в Україні, або так званий Конституційний Суд буде ліквідовано”, - сказав він.

А.Яценюк наголосив, що саме Конституційний Суд заборонив виплачувати гарантовані пільги громадянам і тому такий суд Україні не потрібен.

Він підкреслив, що повноваження Конституційного Суду будуть передані Верховному Суду України, який стане найвищою судовою інстанцією.

“Верховний Суд України стане найвищою судовою інстанцією, яка буде боронити українця, яка буде боронити громадянські права і свободи, яка буде боронити справедливість і закон, а не стояти на захисті президента Януковича”, - додав він.

А.Яценюк також наголосив, що всю судову систему також чекає реформа.