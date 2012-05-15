Янукович по обіді зустрінеться з Путіним
10:20, 15 травня 2012Політика
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Сьогодні у Москві відбудеться двостороння зустріч президентів України Віктора Януковича і Російської Федерації Володимира Путіна.
|Янукович матиме розмову з Путіним перед засіданням Ради глав держав-учасниць СНД
Попередньо передбачається, що Президент України після прибуття до Москви сьогодні після обіду спочатку проведе двосторонню зустріч зі своїм російським колегою, після цього зустрінеться з представниками українських ЗМІ.
Згідно з програмою, після завершення зазначених заходів о 18.30 (за київським часом) В.Янукович візьме участь у неформальному засіданні Ради глав держав-учасниць СНД, а потім - у неформальному обіді глав держав-учасниць Співдружності.
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