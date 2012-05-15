Посол України в Росії каже, що з газовим питанням лягає і встає

Напередодні зустрічі президентів України і Росії у Москві відбулися переговори міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Бойка з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм Міллером.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на брифінгу у Москві повідомив посол України в Росії Володимир Єльченко.

«З цим (газовим) питанням ми лягаємо спати і прокидаємось, і цілком зрозуміло, що це питання буде серед тих, які обговорюватимуться у двосторонньому форматі (президентів)», - сказав він.

Він повідомив, що з вчорашнього дня у російській столиці перебуває міністр Ю.Бойко, який вчора провів переговори з головою «Газпрому» О.Міллером.

«Можливо, нові ідеї чи наробки з цього питання будуть запропоновані президентам», - сказав В.Єльченко і додав, що, скоріше за все, переговори Ю.Бойка і О.Міллера будуть продовжені.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, Президент України Віктор Янукович візьме участь у неформальному засіданні Ради глав держав-учасниць СНД у Москві.

Очікується також, що сьогодні відбудеться двостороння зустріч президентів України В.Януковича і Російської Федерації Володимира Путіна.