Україна може замінити європейців на Євро-2012 чиновниками з Кремля

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на брифінгу у Москві повідомив посол України в Росії Володимир Єльченко.

«Я впевнений, що і Президент РФ, і глава уряду будуть запрошені, якщо ще не були запрошені на деякі ігри, які відбудуться на території України», - сказав В.Єльченко.

Коментуючи наміри деяких європейських лідерів бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні, посол наголосив, що виступає категорично проти змішування спорту та політики.

«У випадку Євро-2012, я впевнений, що не йдеться про якийсь бойкот, йдеться про небажання відвідувати деякими політиками матчів в Україні – це їх особиста справа, думаю, що на настрої вболівальників це не вплине», - сказав посол.

Водночас, він пошкодував, що під час жеребкування національна збірна Росії з футболу не потрапила у групу, яка гратиме в Україні, що призвело б до значного збільшення в Україні російських туристів. За його словами, аналіз показує, що російська збірна зможе зіграти в Україні лише у фіналі.

В.Єльченко висловив переконання, що у разі потрапляння росіян у фінал, на цьому матчі обов’язково будуть присутні керівники Росії, в іншому випадку – це залежатиме від їх інтересу до футболу.

Водночас, В.Єльченко зауважив, що слід очікувати приїзду великої кількості росіян у Донецьк з найближчих регіонів РФ.