Луценко підказав Меркель, що вдягнути на Євро-2012

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко не є прихильником бойкоту Євро-2012 в Україні, але закликає політиків та вболівальників приходити на матчі в футболках з написом “Юлі – волю!”.

Про це Ю.Луценко повідомив в інтерв’ю УНІАН, яке він дав в Апеляційному суді м. Києва, що сьогодні розглядає апеляцію екс-глави МВС на вирок. Відповіді на запитання УНІАН Ю.Луценко писав у «клітці», поки судді переповідали “короткий зміст” його справи.

Зокрема, на запитання «Рада ЄС так і не ухвалила рішення щодо можливого бойкоту Євро-2012 в Україні. Що отримає Україна від політичного бойкоту?», Ю.Луценко відповів так: «Я не є прихильником бойкоту Євро-2012. Навпаки, я б хотів бачити пані Меркель в футболці з написом “Юлі – волю!” поруч з Януковичем. Оце була б найяскравіша демонстрація позиції ЄС».

«Принагідно закликаю до такої ж демонстрації усіх українських та закордонних вболівальників під час чемпіонату», - написав Ю.Луценко .

*** Повний текст інтерв’ю читайте на сайті УНІАН