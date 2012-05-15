Тюремники запевняють, що їм нема чим підглядати за Тимошенко на процедурах

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Харківською лікарнею заявив заступник начальника Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Андрій Лапінський.

«Там, де проводяться лікувальні процедури Юлії Тимошенко, ніяких відеокамер немає і не було встановлено», - сказав він.

Він зазначив, що відповідно до статті 103 Кримінально-виконавчого кодексу України відеокамери встановлені тільки у палаті, де перебуває Ю.Тимошенко.

«У палаті Юлії Володимирівни Тимошенко справді встановлені відеокамери. Але це відповідає вимогам ст. 103 Кримінально-виконавчого кодексу», - зазначив він.

А.Лапінський спростував інформацію, що Ю.Тимошенко охороняють працівники пенітенціарної служби чоловічої статі.

«Це неправда, тому що поблизу палати та безпосередньо з Юлією Володимирівною в палаті несуть цілодобово службу співробітники-жінки», - сказав він.

За його словами, чоловік охороняє тільки вхід у відділення, де лікується Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, лікуючий лікар Ю.Тимошенко німецький невропатолог Лутц Хармс, коментуючи реакцію Ю.Тимошенко на публікацію в ЗМІ процедур, які вона отримує, заявив, що ситуація, що склалася, заважає досягненню нормальних стосунків між лікарем та пацієнтом.

«Зараз лікування у зв’язку з обставинами, які склалися, постійний нагляд, стало проблематичним. Тому, що достатньо складно побудувати стосунки лікаря з пацієнтом, якщо не можливо залишитися один на один з пацієнтом», - сказав лікар.

Лікар зазначив, що терапія Ю.Тимошенко матиме сенс, якщо вона буде повністю розслаблена. «Коли на неї спрямовані камери, ніколи не знаєш хто сидить за моніторами, і в приміщенні ти не один, це не та ситуація, за якою можна розслабитись», - сказав Л.Хармс.

Л.Хармс підкреслив, що ситуація, коли оприлюднюються конфіденційні плани лікування пацієнта для більшості країн є неприпустимою.