Тюремники запевняють, що їм нема чим підглядати за Тимошенко на процедурах

16:39, 15 травня 2012
Політика
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У приміщеннях ЦКЛ «Укрзалізниці», де роблять процедури екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко, немає відеокамер.

Тюремники кажуть, що не можуть підглядати за Тимошенко

 

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Харківською лікарнею заявив заступник начальника Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Андрій Лапінський.

«Там, де проводяться лікувальні процедури Юлії Тимошенко, ніяких відеокамер немає і не було встановлено», - сказав він.

Він зазначив, що відповідно до статті 103 Кримінально-виконавчого кодексу України відеокамери встановлені тільки у палаті, де перебуває Ю.Тимошенко.

«У палаті Юлії Володимирівни Тимошенко справді встановлені відеокамери. Але це відповідає вимогам ст. 103 Кримінально-виконавчого кодексу», - зазначив він.

А.Лапінський спростував інформацію, що Ю.Тимошенко охороняють працівники пенітенціарної служби чоловічої статі.

«Це неправда, тому що поблизу палати та безпосередньо з Юлією Володимирівною в палаті несуть цілодобово службу співробітники-жінки», - сказав він.

За його словами, чоловік охороняє тільки вхід у відділення, де лікується Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, лікуючий лікар Ю.Тимошенко німецький невропатолог Лутц Хармс, коментуючи реакцію Ю.Тимошенко на публікацію в ЗМІ процедур, які вона отримує, заявив, що ситуація, що склалася, заважає досягненню нормальних стосунків між лікарем та пацієнтом.

«Зараз лікування у зв’язку з обставинами, які склалися, постійний нагляд, стало проблематичним. Тому, що достатньо складно побудувати стосунки лікаря з пацієнтом, якщо не можливо залишитися один на один з пацієнтом», - сказав лікар.

Лікар зазначив, що терапія Ю.Тимошенко матиме сенс, якщо вона буде повністю розслаблена. «Коли на неї спрямовані камери, ніколи не знаєш хто сидить за моніторами, і в приміщенні ти не один, це не та ситуація, за якою можна розслабитись», - сказав Л.Хармс.

Л.Хармс підкреслив, що ситуація, коли оприлюднюються конфіденційні плани лікування пацієнта для більшості країн є неприпустимою.

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