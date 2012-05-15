Янукович зустрічається із Путіним

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, після завершення переговорів заплановано зустріч глави Української держави з представниками ЗМІ.

Після цього В.Янукович візьме участь у засіданні Ради глав держав – учасників СНД. Передбачається, що у ньому візьме участь 11 президентів країн Співдружності. Окрім Президента України, на засіданні присутні президенти Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Молдови, Киргизії, Росії, Таджикистану, Туркменістану і Узбекистану.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні посол України у РФ Володимир Єльченко повідомив, що у ході зустрічі В.Януковича і В.Путіна планується обговорити питання співпраці країн у газовій сфері, зняття торгових обмежень для українських товарів, а також графік контактів на вищому рівні.