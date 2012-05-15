Лікар Тимошенко Хармс повертається у Берлін

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де проходить лікування Ю.Тимошенко, заявив журналістам сам Л.Хармс.

«Я не буду знаходитись тут весь час. Запланована зміна мене іншою колегою», - сказав він.

Л.Хармс зауважив, що йому на зміну приїде жінка-лікар. Однак німецький медик не повідомив, коли саме відбудеться ротація.

«Це було заплановано з самого початку. Жоден лікар «Шаріте» не може поїхати на декілька тижнів. Тому у нас є система ротації», - наголосив Л.Хармс.