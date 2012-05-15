Ющенко дав інтерв'ю для проекту Буша

Екс-президент України Віктор Ющенко наголошує, що свобода країни починається із усвідомлення цієї необхідності кожною людиною.

Про це він сказав журналістам після презентації проекту "Колекція свободи", організованому Інститутом Буша.

"Свобода починається з тебе, якщо ти хочеш бачити країну вільною, має бути твоя воля, свобода починається з тебе, якщо ти хочеш бачити свою країну серед Європейських народів - все залежить від тебе", - наголосив В.Ющенко.

За словами екс-президента, проект Інституту Д.Буша ставить за мету консолідувати нації, які боролися за свою свободу і незалежність. Він переконаний, що колекція - до якої входитимуть експонати пов’язані з боротьбою за свободу, а також інтерв'ю з дисидентами - є гарним прикладом для інших. "Вона є гарним прикладом того, як давалося це солодке слово Свобода, з якими кроками пройшла кожна нація", - наголосив В.Ющенко.

Він із приємністю відзначив співпрацю його інституту (Інституту Президента Віктора Ющенка "Стратегічні ініціативи" – УНІАН) з Інститутом Дж.Буша. "Ми ставимо за мету із цілої низки подій української історії, і особливо XX століття, виділити декілька позицій, які ми спільно могли дослідити, провести міжнародні конференції, зробити наукові видання, або в інший спосіб презентувати частину нашої історії боротьби за свободу усьому світу", - наголосив він.

43-й Президент Сполучених Штатів Америки Джорж Буш, виступаючи на презентації проекту, наголосив, що його інститут збирає колекцію історій демократичних реформаторів з різних країн світу. "Наш проект покликаний показати досвід та поширити знання про боротьбу за свободу та демократію", - наголосив він.

Дж.Буш пообіцяв, що його інститут, як і Америка в цілому, й надалі підтримуватиме боротьбу людей в різних частинах світу за свободу та демократію. Принагідно він подякував присутньому на заході Президенту України В.Ющенку за його лідерство під час Помаранчевої революції в Україні.

Він висловив упевненість, що Америка й надалі підтримуватиме демократію в світі, а також розвиток громадянського суспільства, як невіддільну частину розвитку свободи в країнах.

Програма Інституту Буша "Колекція свободи" включає в себе інтерв'ю дисидентів та борців за свободу з різних країн світу, а також різні предмети, які мають відношення до боротьби за свободу.

В ході заходу було продемонстровано фільм з фрагментами інтерв'ю дисидентів з Китаю, Бірми, Куби, Сирії, а також були витримки з інтерв'ю з колишнім дисидентом, а потім і лідером Чехії Вацлавом Гавелом, де він розмірковував про свободу та демократію. Фільм закінчувався рефреном: "якщо ти стоїш за свободу, то ми будемо стояти поряд з тобою".

На передодні заходу, Інститут Буша записав інтерв'ю і з В.Ющенком.