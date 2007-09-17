БЮТ виявив 19 тисяч ”псевдоосіб”

Представники БЮТ у місті Маріуполі виявили, що варіант списку виборців, який направляється на затвердження до Центральної виборчої комісії, містить велику кількість людей з майже однаковими прізвищами, іменами, по батькові, адресами та навіть датами народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі одного з лідерів БЮТ Миколи ТОМЕНКА, за словами експертів у сфері виборчого права, якщо проаналізувати той варіант документу, який може бути направлений до ЦВК, то йдеться, щонайменше, про 19 тисяч „псевдоосіб”.

На думку М.ТОМЕНКА, якщо подібна практика складання списків виборців з „маріупольськими двійниками” характеризує не тільки це місто, “то варто очікувати на можливу масштабну підготовку до фальсифікацій із виборчими списками”.

Він повідомив, що ці документи БЮТ передає до ЦВК і сподівається на ретельну перевірку не лише цього факту, а й усіх списків виборців, які будуть затверджуватися Центральною виборчою комісією.