Міста України вшанували пам'ять жертв політичних репресій

Сьогодні в Івано-Франківську вшанували пам`ять жертв політичних репресій і комуністичного терору.

Як передає кореспондент УНІАН, керівники обласної і міської влади, громадськість міста, молодь і делегації з усіх районів Прикарпаття зібралися у меморіальному комплексі «Дем`янів Лаз», аби пом`янути жертв комуністичного терору, своїх земляків, яких розстріляло НКВС у Станіславській (Івано-Франківській) тюрмі на початку 1941 року.

Владика емірат Івано-Франківської єпархії УГКЦ Софрон Мудрий, митрополит Івано-Франківський УПЦ КП Іоасаф, священики УАПЦ відслужили поминальну панахиду за всіма жертвами комуністичного режиму. Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам’ять невинно убієнних.

Голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк і голова обласної ради Олександр Сич від імені громади Прикарпаття поклали вінок до могили закатованих людей.

Вінки і квіти на могили також поклали представники громад 14 районів і п’яти міст обласного значення, які несли в руках запалені лампадки.

Після поминальних заходів усі охочі побували в музеї «Дем’янів Лаз», в якому ознайомилися з новими експонатами-документами репресій на Прикарпатті.

Сьогодні в області в усіх містах і райцентрах було покладено вінки до меморіальних знаків і пам`ятників борцям за волю України.

Довідка УНІАН. Дем`янів Лаз – урочище біля Івано-Франківська, місце масових розстрілів в`язнів з тюрми НКВД. Розстріли проводили наприкінці червня перед відступом радянських військ в 1941 році. Під час розкопок тут знайшли людські кістки 525 людей. За рештками 22-х вдалося встановити їхні особи, робота в архівах СБУ дозволила визначити імена ще 400 страчених.

В 1970 році після передачі на Радіо Свобода місцевий ландшафт змінили важкою технікою (екскаваторами, бульдозерами), щоб завадити майбутнім спробам пошуків. Незважаючи на це в 1989 році було проведено успішні розкопки, які організувало місцеве відділення «Меморіалу». В 1998 році неподалік поховань було відкрито меморіальний комплекс «Дем`янів Лаз».

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У Луцьку сьогодні вшанували пам’ять жертв політичних репресій. На Замковій площі священослужителі Свято-Троїцького кафедрального собору відслужили панахиду.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради, вшанувати репресованих та покласти вінки і квіти до пам’ятного знака Жертвам політичних репресій прийшли перші особи міста та області: голови обласної державної адміністрації Борис Клімчук та обласної ради Володимир Войтович, Луцький міський голова Микола Романюк, секретар міської ради Григорій Пустовіт, громадськість міста.

«За покликом серця я прийшов вклонитися та вшанувати пам`ять репресованих, згадати усіх, хто став жертвою тоталітарного режиму. Завдяки цим людям ми маємо нашу державу – Україна. Вічна їм пам`ять», - зазначив Луцький міський голова М.Романюк.

Також у бібліотечних установах міста протягом тижня експонувалися тематичні виставки та перегляди літератури, у загальноосвітніх навчальних закладах міста відбулись тематичні уроки історії.

День пам`яті жертв політичних репресій відбувається в Україні щорічно у третю неділю травня з метою привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, відродження національної пам`яті.

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У Луганську в сквері Пам`яті відбувся мітинг-реквієм опозиційних сил, присвячений пам`яті жертв політичних репресій.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг пройшов під прапорами політичних партій «ВО «Батьківщина», «Фронт Змін», ВО «Свобода».

Перед початком мітингу-реквієму представники Української Православної церкви Київського патріархату і Української Греко-католицької церкви спільно відслужили молебень біля пам`ятного знаку жертвам політичних репресій.

«Драматичні події, які пережив український народ, доводять, що насильство і тоталітаризм ніколи не приносили добра», - заявила під час мітингу голова Луганської обласної організації партії ВО «Батьківщина» Ірина Веригіна. Критикуючи нинішню владу в Україні, вона відзначила: «Репресивна машина розправляється зі всіма, хто намагається вільно думати, говорити і діяти. Сьогодні в Україну намагаються повернути 1937 рік, і тому жертвами репресій може стати кожен».

У своїх виступах представники опозиційних партій говорили про історичну пам`ять, закликали присутніх не забувати своєї історії та не допустити в майбутньому такої трагедії.

У резолюції мітингу учасники засудили тоталітарний і авторитарний режими, які були на українській землі в роки радянської влади, і висловили обурення «політикою олігархічно-кланової антинародної влади в сучасній Україні, яка, живучи "за поняттями", послідовно обмежує громадянські та політичні права і свободи».

«Сьогодні, як і в безправні роки соціалізму і кучмізму, в Україні знову з`явилися політв`язні. Ми вражені цинізмом, з яким пред`являють звинувачення недавнім керівникам Української держави і лідерам та активістам патріотичних організацій. Це політика відродження сталінщини з її беззаконням і тиранією», - говориться в резолюції.

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У Херсоні сильна злива не перешкодила проведенню мітингу на згадку про жертви тоталітарних режимів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Херсоні о 9.00 представники місцевої влади та опозиційних сил зібралися разом на вул. Молодіжній біля монумента жертвам тоталітарних режимів, аби вшанувати їхню пам`ять. Усього, за даними міліції, на захід зібралося понад 450 чоловік.

Перед присутніми виступив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Михайло Мельник, який нагадав про ті страшні події, які відбувалися в Україні, і в Херсонській області зокрема, в першій половині XX століття.

«Без історії, навіть такої трагічної, ніколи не буде майбутнього. Ми повинні це пам`ятати», - сказав він.

Відразу після виступу М.Мельника представник Української Православної Церкви (Київського патріархату) секретар Херсонської єпархії Іоан Замараєв провів панахиду за жертвами тоталітаризму. Саме в момент проведення панахиди в Херсоні вибухнула сильна гроза з градом. Більша частина учасників була змушена ховатися від потоку води під деревами. Але близько третини присутніх залишилися біля пам`ятника і дочекалися завершення панахиди, після чого поклали квіти до монумента. Також біля монумента під час дощу залишилися майже всі чиновники, на чолі з віце-губернатором. Після цього мітинг закінчився.

Представники опозиції прийшли на мітинг з прапорами партій «Батьківщина» і «Фронт Змін», а також з плакатами «Скажемо «НІ!» політичним репресіям у незалежній Україні!» і «Вимагаємо припинити політичні репресії проти лідерів опозиції – Тимошенко і Луценка!». Ці плакати стали в нагоді учасникам мітингу від опозиції – вони ховалися під ними під час дощу.

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На Тернопільщиі відбулися урочистості з нагоди 75- річчя Великого терору 1937-38 років.

Як передає кореспондент УНІАН, керівництво облдержадміністрації вшанувало пам’ять жертв політичних репресій в Марійському Духовному центрі в Зарваниці разом із прочанами, де сьогодні закладали камінь під будівництво хатини Матері Божої.

Богослужіння за упокій душ невинно убієнних відслужив митрополит Тернопільсько-Зборівської митрополії УГКЦ владика Василій Семенюк.

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв політичних репресій, які загинули у 30-х – 50-х роках минулого століття. У цей скорботний день згадаймо їх», – сказав у своєму виступі голова обладміністрації Валентин Хоптян.

Представники міської та обласної ради вшанували пам’ять жертв політичних репресій в обласному музеї політв’язнів, де відбувcя молебень, а потім – покладання квітів до барельєфу пам’яті невинно убієнним.

Після цього в Українському домі «Перемога» відбулася науково-практична конференція з нагоди 75-річниці Великого терору 1937-38 років та Дня Героїв.