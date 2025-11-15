Вперше цей дивний об'єкт виявили майже сто років тому.

Вчені розгадали таємницю однієї з найдивніших археологічних знахідок в Андах – так званої "Смуги Дір" або "Поля ям" на Зміїній горі в Перу. Про це пише WIONews.

Понад 5200 отворів, виритих у схилах гори, десятиліттями не мали наукового пояснення. Існували гіпотези, що це можуть бути невикористані могили чи рештки колишнього саду. Однак тепер вчені знайшли переконливі аргументи на користь того, що це були такі собі комори для товарів, які пізніше перетоврилися на систему обліку податків, що датується ще доінкським періодом.

Ці отвори, кожен діаметром близько 1,8 метра та глибиною до 1 метра, утворюють смугу довжиною 1,6 кілометра біля підніжжя гори. Вони вперше привернули увагу світу в 1933 році завдяки аерофотографії в журналі *National Geographic*. Тоді археологи припускали, що це невикористані могили доінкської цивілізації. Однак нові дані спростовують цю теорію.

Дослідження проводилося за допомогою дронів для точної низьковисотної зйомки, що дозволило отримати детальні зображення.

Мікроботанічний аналіз зразків ґрунту з отворів виявив сліди кукурудзи та давніх диких рослин, які використовувалися для плетіння кошиків. Вчені вважають, що ями слугували сховищами для товарів на давньому базарі, де збиралися мандрівні торговці – від морських купців до караванів з ламами, а також фермери та рибалки. Тут обмінювалися локальними продуктами, такими як кукурудза та бавовна. З часом місце, ймовірно, перетворився на систему обліку данини для інкської адміністрації.

Розташування отворів нагадує кіпус – давній інкський пристрій для обліку, зроблений з вузлів на шнурах, який використовувався в тій самій долині.

