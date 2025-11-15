Венс заявив, що Трамп проводить "агресивну дипломатію", яка необхідна для досягнення миру.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пояснив, навіщо президент Дональд Трамп веде діалог із російським лідером Володимиром Путіним.

Так, в інтерв'ю на каналі Fox News він заявив, Трамп проводить "агресивну дипломатію", яка необхідна для досягнення миру.

"Вам не потрібно погоджуватися з рішенням Володимира Путіна вторгнутися в Україну, але якщо ви хочете досягти миру, ви повинні бути сильними. Ви також повинні розмовляти з людьми. Ви повинні займатися агресивною, активною дипломатією", - сказав він.

Він також зазначив, що позиція Трампа полягає в тому, щоб зосередитися на мирі, але не дозволити ЗМІ диктувати, як йому чинити.

"Його доктрина полягає в тому, щоб мати найсильнішу армію у світі, зосередитися на мирі, але не дозволяти журналістам у Вашингтоні вказувати, з ким ви можете розмовляти і як займатися дипломатією", - наголосив Венс.

Росія не налаштована на мир

Раніше прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков назвав умову для завершення війни проти України. За його словами, це станеться тоді, коли Росія досягне поставлених завдань.

А прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна "рано чи пізно" буде змушена вести переговори з Росією, а позиція Києва на переговорах з кожним днем буде погіршуватися.

