Ющенко скликає засідання РНБО

Сьогодні відбудеться засідання Радии національної безпеки і оборони України, на якому розглядатиметься ситуація в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Секретаріаті Президента повідомила прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, на засіданні РНБО, зокрема, розглядатиметься питання щодо проведення військових навчань.

І.ГЕРАЩЕНКО повідомила, що сьогодні Президент з цього приводу вже провів нараду з керівниками силових структур, на якій був присутній в.о. секретаря РНБО Володимир ГОРБУЛІН, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО, а також один з заступників голови СБУ, який був присутній замість Ігоря ДРИЖЧАНОГО, який перебуває у відрядженні.